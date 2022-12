Premio assegnato all’assemblea dell’Anci in occasione della VII^ edizione del Cresco Award città sostenibili

NewTuscia/Umbria – AMELIA – Importante riconoscimento per il comune di Amelia, che in occasione della VII^ edizione Cresco Award, città sostenibili, si è aggiudicato il “Premio Enel”. Il contest, promosso dalla Fondazione Sodalitas, con il patrocinio dell’Anci nazionale, premia l’impegno dei comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Il riconoscimento, è stato assegnato all’assemblea dell’Anci, svolta a Bergamo, ottenuto, grazie all’idea progettuale del Comune di Amelia “A Scuola col pieno di sole”, esempio virtuoso di servizio offerto ai più piccoli attraverso modelli e tecnologie innovativi, sostenibili e partecipativi. Nel dettaglio, il progetto si prefigge diversi obiettivi (affrontare il problema dell’immissione di CO2 dei mezzi obsoleti, avere un impatto culturale sulle nuove generazioni orientandole verso comportamenti sostenibili) e prevede due azioni: la dotazione di tre scuolabus elettrici o plug in hibrid e l’installazione di moduli fotovoltaici integrati in tettoie con annesse infrastrutture di ricarica per gli scuolabus.

Le stazioni di ricarica alimentate da fotovoltaico saranno dotate anche di batterie d’accumulo e saranno posizionate sotto la tettoia. Tutto questo abbatterà i costi di gestione del trasporto scolastico, ridurrà le emissioni di C02 e migliorerà notevolmente il T.E.P. I fruitori diretti saranno circa 220 l’anno, ma ad Amelia ci sono oltre 1.000 bambini al di sotto dei 10 anni e l’intervento vedrà loro, le rispettive famiglie e tutta la comunità amerina come testimoni di cambiamento. Sarà il seme di una società educante che vive, commenta e condivide buone pratiche. Il progetto abbatterà le emissioni di CO2, ridurrà del 50 per cento il costo carburante e del 40 per cento le spese per le manutenzioni dei mezzi di trasporto scolastici. L’sdg degli obiettivi Onu di riferimento è il 7, relativo ad “energia pulita e accessibile, promozione e utilizzo di fonti rinnovabili”.

Le soluzioni tecniche, che verranno adottate, saranno di Enel X, la società del Gruppo Enel dedicata a servizi innovativi, efficienza energetica, illuminazione pubblica e artistica. Tutti i dettagli progettuali, tecnici ed operativi saranno definiti nei prossimi mesi insieme al Comune di Amelia. A consegnare il premio all’assessore al bilancio e alle politiche sociali del Comune di Amelia, Antonella Sensini, è stato Filippo Rodriguez, responsabile sostenibilità Italia di Enel, durante la cerimonia di premiazione Cresco Award 2022 presso l’assemblea Anci a Bergamo (https://www.anci.it/la-diretta-della-giornata-inaugurale-della-xxxix-assemblea-annuale-anci/).

Per quanto riguarda i riconoscimenti assegnati direttamente dalla Fondazione Sodalitas, promotrice dell’iniziativa Cresco Award, i vincitori di questa edizione 2022 sono stati i Comuni di Roseto Capo Spulico (CS), Cles (TN), Crispiano (TA), i Comuni del PIA Rurale (VI), Pozzuoli (NA) e Brescia. I premi, assegnati da una giuria indipendente, sono stati consegnati oggi ai Sindaci e Assessori delle Amministrazioni comunali citate nel corso dell’evento suddetto, tenutosi ieri nell’ambito della 39^ Assemblea Annuale dell’ANCI, in corso dal 22 al 24 novembre presso la Fiera di Bergamo. Anche quest’anno sono stati candidati oltre 100 progetti da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 700 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella bibiliteca Cresco, una banca dati online che rappresenta un patrimonio unico di conoscenza e che testimonia l’impegno fondamentale dei Comuni italiani per guidare lo sviluppo dei territori verso un futuro sostenibile.

“Con Cresco Award – ha dichiarato Dario Galizzioli, responsabile del progetto per Fondazione Sodalitas – oltre a far emergere le best practice degli enti locali, vogliamo stimolare partnership innovative tra imprese e territorio puntando su alleanze efficaci tra Comuni e imprese, convinti che questa sia la strada migliore per rendere più sostenibili e più inclusive le nostre città e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.