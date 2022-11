Nell’arco di poche ore due incidenti, tra cui uno mortale

NewTuscia/Umbria – TERNI – Dopo l’ennesimo incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sul raccordo Terni-Orte, nei pressi dello svincolo della superstrada E45, dove ha perso la vita un giovane 33enne di Gallese, si riapre il dibattito sulla sicurezza stradale che riguarda in particolare quel martoriato tratto. Anche oggi nel giro di poche ore, si sono registrati due incidenti stradali.

A rendere sempre più insicuro il Rato, oltre l’intenso traffico, che in alcune ore e giorni della settimana sembra non essere più supportato, spesso a complicare le cose, sono anche gli innumerevoli restringimenti delle corsie a seguito degli interminabili e infiniti lavori di manutenzione che vengono eseguiti. (foto presa dalla rete)

Anche oggi, sembrerebbe, secondo le prime ricostruzioni, che si era formata una fila, a seguito del primo incidente, verificatosi poco prima quello in cui è stato coinvolto il giovane che ha perso la vita. Quindi due incidenti a poco tempo di distanza nello stesso tratto, non può essere solo una fatalità, o solo il destino che decide la sorte di chi si trova a percorrere questa strada. Sarà il caso che dopo tanti anni, e tante tragedie, tra avvenute e sfiorate, si possa finalmente intervenire, in modo concreto, in modo da poter rendere meno pericoloso uno dei tratti umbri e non, con un alta percentuale di sinistri gravi o con decessi.