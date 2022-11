NewTuscia – TARQUINIA – L’Associazione cultura “E.. si va in scena “ in collaborazione con la compagnia teatrale “Teatro Popolare di Tarquinia APS” andranno protagonisti il 28 dicembre 2022 alle ore 21,00 presso il Teatro Rossella Falk di Tarquinia con una farsa scritta e diretta da Annibale IZZO dal titolo “Danni e vantaggio della pandemia”.

Uno spettacolo esilarante che mette in risalto, in maniera brillante e comica, alcune situazioni venutesi a creare in quel lasso di tempo della Pandemia.

Spettacolo adatto a qualsiasi tipo di pubblico (Adulti e Bambini) e che di sicuro farà divertite i partecipanti.

Per l’occasione saliranno sul Palco:

Massimino Di Benedetto

Valeria Costa

Isabel Barcia Hernandes

Massimo Scirocchi

Massimo Bernabei

Simona Di Loreto

Tiziana Caria

Maurizio Favo

Annibale IZZO

Mentre la parte audio luci sarà affidata a Marcello Costa.

Per info e prenotazioni contattare il 3387709057.