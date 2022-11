NewTuscia – GALLESE – Riceviamo e pubblichiamo. Appuntamento domani, 1 dicembre, con il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, on. Claudio Durigon a Gallese. Lavoro, pensioni, imprese: domani sarà l’occasione per conoscere da vicino le politiche su cui si sta muovendo il nuovo governo di centrodestra su temi di fondamentale importanza per ogni cittadino.

L’incontro pubblico, aperto a tutta la cittadinanza e al mondo imprenditoriale, si terrà presso il museo e centro culturale “Marco Scacchi” in via Lorenzo Filippini alle ore 18:00. Introdurranno i lavori il coordinatore provinciale, Andrea Micci e quello comunale Giampaolo Vaccari.