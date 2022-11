Perché le penne personalizzate sono i gadget aziendali promozionali più efficaci e quali sceglierle per aumentare la visibilità del brand in modo ottimale.

NewTuscia – La scrittura manuale non sarà mai soppiantata del tutto dalla tastiera, nonostante la straordinaria diffusione delle tecnolo gie digitali che la fanno da padrone nel privato e soprattutto in ambito professionale. L’esigenza di avere a disposizione una penna perfettamente funzionante è ancora oggi molto condivisa, tanto che le penne personalizzate sono i gadget aziendali più richiesti in assoluto.

Sono oggetti molto apprezzati sia dai destinatari, che possono utilizzare la penna nel tempo libero o sul lavoro, sia dalle stesse imprese che decidono di regalarli ai dipendenti, fornitori e collaboratori e naturalmente di omaggiare la clientela.

Le penne con logo, inoltre, rappresentano uno strumento di marketing molto efficace da distribuire durante le fiere di settore, gli eventi periodici, i congressi e le manifestazioni che permettono di ampliare notevolmente la platea dei potenziali clienti.

Penne personalizzate come gadget aziendali

Perché le penne personalizzate possono trasformarsi in gadget aziendali perfetti? Personalizzare una penna con il nome del brand, in primis, consente di migliorare la visibilità del marchio, conferendo a questi semplici oggetti di cancelleria un grande potenziale comunicativo.

Oltre all’immancabile logo, che si presta perfettamente a essere rappresentato sul fusto della penna, molte aziende chiedono di imprimere sulla superficie anche i contatti dell’attività, una scelta condivisa da numerosi professionisti che hanno la possibilità di farsi trovare rapidamente.

Economiche, leggere, poco ingombranti e soprattutto utili, le penne rappresentano una risorsa per concretizzare strategie di merchandising proficue, a fronte di un piccolo investimento alla portata di ogni tipologia di impresa e a prescindere dal settore di attività.

I vantaggi per le aziende e gli studi professionali che scelgono le penne brandizzate come gadget sono molteplici: sono facili da distribuire ma anche funzionali e versatili, prestandosi a diverse tipologie di personalizzazioni.

Vantano anche un costo di produzione modesto, sebbene si possa sempre optare per la realizzazione di penne più importanti da utilizzare nelle campagne promozionali speciali o per omaggiare i clienti più fedeli.

Come scegliere le penne personalizzate

Le penne personalizzate per finalità promozionali si declinano in una lunga serie di varianti, da scegliere in base al budget a disposizione e all’effetto che si desidera ottenere. L’importante, qualunque sia l’obiettivo o il target da raggiungere, è affidarsi a un servizio specializzato nella vendita di gadget pubblicitari e merchandising aziendale che curi ogni oggetto nel dettaglio, rispondendo a ogni tipo di richiesta.

Per ogni azienda alla ricerca del miglior gadget promozionale, infatti, è fondamentale poter trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze potendo contare su una scelta sufficientemente ampia e su diverse opzioni di personalizzazione.

Le penne abbracciano una lunga serie di modelli, distinti anche in base ai materiali e ai colori. Alle classiche e intramontabili BIC e alle penne di plastica standard si affiancano, ad esempio, le penne di metallo realizzate in alluminio o acciaio, da personalizzare con il logo aziendale rendendole oggetti unici e autorevoli.

Le penne ecologiche, invece, sono caratterizzate dal fusto in cartone biodegradabile oppure realizzato in legno di bambù di alta qualità e lunga durata: sceglierle significa trasmettere valori legati alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente.

Innovative e smart, le penne touch screen si caratterizzano per una doppia funzionalità: permettono sia di scrivere su carta sia di interagire con i device elettronici touch screen come smartphone e tablet, grazie alla presenza dell’apposito “touch pointer”.

Le penne roller, inoltre, garantiscono una scrittura molto scorrevole e più fluida rispetto alle classiche penne a sfera: questa qualità le rende particolarmente eleganti e ricercate, ideali anche da inserire all’interno di set di scrittura o raffinate custodie ad hoc.

Per valorizzare i clienti storici, infatti, è possibile optare per i set da scrittura personalizzati composti da pregiati astucci contenenti una penna e una matita portamina, spesso corredate da altri oggetti come un portachiavi in metallo.

Non mancano, infine, le penne antibatteriche personalizzate dotate di fusto contenente un particolare additivo a base di ioni d’argento che impedisce la colonizzazione dei batteri.

Le tecniche di stampa per ottenere risultati impeccabili

Per quanto riguarda le tecniche di stampa, le penne possono essere personalizzate sia sul fusto sia sulla clip a seconda del modello e del materiale di base. È possibile optare per l’incisione laser che nella maggioranza dei casi consente di imprimere il logo dello stesso colore del supporto, utilizzabile sia su metallo sia su legno.

La stampa a colori che si ottiene attraverso la tecnica della tampografia, invece, permette di utilizzare fino a 4 colori piani, mentre la stampa digitale rende bene anche le sfumature cromatiche.

Con la serigrafia circolare, infine, si ottiene una stampa monocromatica che permette di personalizzare con il logo l’intera superficie della penna.

I migliori servizi di vendita e stampa di gadget personalizzati online, infine, mette a disposizione l’anteprima del prodotto scelto condividendo un campione virtuale dell’oggetto promozionale personalizzato, in modo da potersi rendere conto della posizione e delle dimensioni dell’area di stampa.