NewTuscia – TERNI – Nella sua carriera ha venduto oltre sei milioni di dischi, conquistando 8 dischi d’oro e 2 di platino. Negli anni Novanta è stata l’incontrastata regina della musica dance e poi, con la svolta pop e soul, la sua inconfondibile voce grintosa l’ha portata a una nuova serie di successi, arrivando a vincere il festival di Sanremo nel 2003 con Per dire di no.

A cinque anni dall’ultimo album di inediti, la potenza vocale di Alexia è tornata alla ribalta con il suo nuovo progetto musicale, MY XMAS: un disco di travolgenti canzoni natalizie, uscito lo scorso 25 novembre, dove il ritmo si coniuga con la sua anima blues e soul.

La scelta è ricaduta su un repertorio che pesca a piene mani soprattutto dagli anni ’60, ’70 e ’80, da Stevie Wonder a Brenda Lee, da Tom Petty a John Lennon.

Il disco è diventato subito un tour che, grazie alla Confartigianato, approda a Terni il prossimo 12 dicembre alle 18.30 presso il Teatro Secci.

Accompagnata da 9 musicisti, Alexia sarà la protagonista di uno straordinario pomeriggio di musica e ritmo con “tanta allegria, energia e speranza di cui sono sempre stata portatrice sana e di cui abbiamo tutti un gran bisogno” – come ha detto la stessa cantante.

Condividere con la città un momento di spensieratezza e di divertimento, nel segno dei più autentici valori natalizi, in un periodo particolarmente complicato per Terni e per tutto il mondo, è stato anche ciò che ha portato Confartigianato Imprese Terni a farsi promotore ed organizzatore di questo appuntamento.

I biglietti per il concerto sono disponibili su www.ticketitalia.com e presso New Sinfony – Galleria del Corso, 12 – Terni.