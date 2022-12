Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese non va oltre lo 0-0 in casa con la Gebilson. Ora la situazione in classifica si è fatta molto difficile per i gialloblù che sono penultimi in classifica e che si vedono così aumentare il distacco dal gruppo delle dirette concorrenti per la salvezza.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Funagalli, Volpicelli, Marotta, Mungo, Ricci, Riggio,D’Uffizi, Monteagudo, Andreis, Mbaye, Nesta.

A disposizione di Mr.Emanuele Pesoli: Bisogno,Santoni, Megelaitis, Semenzato, Di Cairano, Pavlev, Polidori, Rodio, Marenco, Simonelli, Spolverini, Giglio

GEBILSON: D’Agostino, Onda, Cargnelutti, Gilli, Papa, De Sena,Foresta, Fornito, Loreto, Nunzinate, Kyeremateng

A disposizione di Mr. De Sanzo Fabio: Vitale, Cannizzaro, Marong, Graziani, Savini, Mesisca, Bonalumi, Citarella, Paoloni, Uliano, Sane

Arbitro: Signor Michele Del Rio di Reggio Emilia

Assistenti: Marco Porcheddu di Oristano e Santino Spina di Palermo

Quarto Uomo: Matteo Canci di Carrara

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

La prima parte della partita vede la Viterbese partire con il freno a mano tirato, la squadra gialloblù appare molto timorosa e poco incisiva in attacco, mentre gli ospiti sono apparsi più spigliati e meglio organizzati sia dal punto di vista tattico che tecnico

Al 25° della prima frazione di gioco conclusione di Fornito per la Gebilson, che si perde a lato della porta difesa dall’estremo difensore gialloblù Fumagalli.

Al 31° conclusione centrale di Ricci della Viterbese servito da Volpicelli, il tiro viene parato senza troppa difficoltà dal portiere D’Agostino della Gebilson.

Al 35° viene ammonito Marotta della Viterbese per essere saltato con il gomito alto sul proprio diretto avversario.

Al 38° viene ammonito Nunziante, giocatore della formazione ospite, per gioco falloso.

Al 40° corner per gli ospiti senza esito, la difesa della Viterbese allontana la minaccia.

Al 43° Viterbese vicina al vantaggio con una punizione di Volpicelli dai 20 metri scaturita da un fallo su Andreis, la conclusione esce di poco fuori dai pali.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di parità a reti inviolate.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Nella ripresa sono gli ospiti a spingere in attacco alla ricerca del vantaggio conquistando diversi corner, ma la difesa gialloblù di casa fa buona guardia anche se in attacco stenta a trovare gli spiragli giusti per rendersi pericolosa.

Al 22° viene ammonito Monteagudo della Viterbese per gioco falloso.

Al 27° la Viterbese va vicina al vantaggio con un pallonetto di Volpicelli che viene smanacciato dal portiere della Gebilson D’Agostino.

Al 33° cambio nelle fila della Viterbese: esce D’Uffizi per Simonelli.

Al 40° altro cambio nelle fila della Viterbese: esce Marotta per Polidori.

La Viterbese prova un timido forcing ma non riesce ad essere incisiva in attacco.

La partita termina con un mesto 0-0 che non serve alla Viterbese che rimane nelle zone basse della classifica staccata al penultimo posto in classifica.

RISULTATI DELLA 16°GIORNATA

PICERNO-MONTEROSI 1-0

FOGGIA-MESSINA 1-0

CATANZARO-GIUGLIANO 3-0

LATINA-MONOPOLI 0-0

TARANTO-CROTONE 2-2

AVELLINO-JUVE STABIA 0-0

POTENZA-CERIGNOLA 0-0

TURRIS-F.ANDRIA O-O

V.FRANCAVILLA-PESCARA 3-2

VITERBESE-GIUGLIANO 0-0

CLASSIFICA

CATANZARO 44

CROTONE 38

PESCARA 35

CERIGNOLA 24

JUVE STABIA 23

FOGGIA 22

MONOPOLI 22

GEBILSON 21

LATINA 20

V.FRANCAVILLA 19

TURRIS 19

PICERNO 18

AVELLINO 17

TARANTO 17

MONTEROSI 17

POTENZA 17

F.ANDRIA 15

VITERBESE 12

MESSINA 11

PROSSIMO TURNO

CATANZARO-V.FRANCAVILLA

GEBILSON-LATINA

MESSINA-PICERNO

MONTEROSI-VITERBESE

CERIGNOLA-CROTONE

F.ANDRIA-JUVE STABIA

GIUGLIANO-FOGGIA

MONOPOLI-POTENZA

TURRIS-AVELLINO

PESCARA-TARANTO SI GIOCA LUNEDI ORE 20,30