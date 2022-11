di Chiara Salvatori

NewTuscia-PICERNO

I lucani di Longo festeggiano in questo turno infrasettimanale, che vale come sedicesima giornata di campionato. Ne esce sconfitto, dopo la boccata d’ossigeno dello scorso pareggio, il Monterosi di Menichini, che ha forse perso un po’ di quella forte personalità che lo ha sempre contraddistinto.

La Partita

Al “Donato Curcio” di Picerno, i padroni di casa, guidati da Longo, si sono schierati secondo il 4-2-3-1, in risposta al prediletto 3-5-2 di Menichini, tecnico della Tuscia.

Partita per lo più sterile, soprattutto nel primo tempo, equilibrio nel gioco e nelle occasioni, nulle quelle di nota. Il Monterosi di Menichini ha senz’ altro pagato le troppe assenze: in primis quella di Santarpia. Il tecnico di Ponsacco, per questa sedicesima giornata, è stato, infatti, costretto ad affiancare al veterano Costantino il giovane Liga. Un duo offensivo, che in questo match, non si è dimostrato affatto esplosivo e conclusivo. Più produttivo invece il Picerno di Longo, che al 35’ del secondo tempo, grazie ad Esposito, ha saputo ben sfruttare l’errore di uno dei tanti cambi della ripresa voluti da mister Menichini: quello di Cancellieri. Poco ha potuto, però, Alia in questa fatale occasione, costata al Monterosi non solo tre punti ma la settima sconfitta in campionato, in un momento non proprio felice per la piccola realtà viterbese. Termina sull’1 a 0 Picerno-Monterosi.

Il portiere del Monterosi Tuscia Marco Alia

TABELLINO

AZ PICERNO – MONTEROSI 1-0

MARCATORI: 35′ st E. Esposito (A)

AZ PICERNO (4-2-3-1): G. Crespi, G. Pagliai, M. Ferrani, R. Garcia Rodriguez, W. Guerra, A. De Cristofaro, F. Dettori, F. Golfo, F. Reginaldo, E. Esposito, A. Diop

A disposizione: M. Albertazzi, A. Allegretto, M. Novella, C. De Franco, C. Setola, M. D’Angelo, L. Liurni, R. De Ciancio, A. Santarcangelo Tramutoli, R. Kouda

All: Longo Emilio

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): M. Alia, L. Borri, M. Mbendè, D. Piroli, F. Verde, A. Di Paolantonio, J. Lipani, F. Tolomello, A. Di Renzo, V. Liga, R. Costantino

A disposizione: U. Basile, G. Moretti, A. Tartaglia, P. Giordani, F. D’Antonio, D. Cancellieri, L. Cirone, R. Burgio, D. Di Francesco, M. Carlini

All: Menichini Leonardo