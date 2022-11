Conclusa con successo la prima edizione 2022 di “Dall’idea al racconto – strategie e metodologie di scrittura”, Corso in Scrittura Creativa promosso dal Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 24 novembre 2022 si è svolto, in aula virtuale Zoom, l’incontro conclusivo della I ed. del corso in Scrittura Creativa “Dall’idea al racconto – strategie e metodologie di scrittura”, promosso dal Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici di Viterbo.

Alla presenza del Direttore del Corso, Dott. Giancarlo Piccolo, della Direttrice Scientifica del CSC Dott.ssa Rita Giorgi e della Dott.ssa Sharon Angelucci, Responsabile della segreteria di direzione del Centro, gli allievi hanno esposto le proprie idee e letto una parte dei racconti scritti fuori e durante le lezioni, che saranno nei prossimi mesi pubblicati all’interno di un’antologia con codice ISBN a cura del Centro per gli Studi Criminologici editore.

Nel corso dei moduli formativi, gli allievi hanno potuto incontrare e confrontarsi con docenti di spicco nel panorama della scrittura e dell’editoria, quali il Dr. Rocco Fontana, editore, la Dott.ssa Maria Grazia D’Avino, editor freelance, il Dr. Luigi Romolo Carrino, scrittore e la Dott.ssa Brigida Sepe, scrittrice.

“Sono orgoglioso e soddisfatto dei risultati raggiunti” – dichiara il direttore Giancarlo Piccolo alla commissione nel suo discorso iniziale – “i progressi sono stati notevoli e insieme a loro (riferendosi agli allievi) sono cresciuto professionalmente anch’io. Il confronto è alla base di ogni rapporto che punti alla crescita e mi auguro che i miei allievi possano utilizzare le competenze acquisite per coronare i propri sogni e per percepire il mondo del libro come un universo che può dare dei veri e propri sbocchi lavorativi.”

Estremo coinvolgimento e sincera emozione anche da parte delle Dott.sse Rita Giorgi e Sharon Angelucci presenti in aula, che hanno ascoltato con dedizione le opere proposte esprimendo sinceri pareri e complimentandosi per il lavoro svolto.

