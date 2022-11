NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Si è svolta, presso la Caserma “Lorenzo d’Avanzo” di Civitavecchia, alla presenza del Comandante delle Trasmissioni, Generale di Brigata Davide Pilatti, la cerimonia di avvicendamento al comando dell’11° Reggimento Trasmissioni, tra il Colonnello Alfredo Russo, cedente, ed il parigrado Domenico Manfredi, subentrante. La cerimonia è stata anche l’occasione per celebrare il trentennale della costituzione del reggimento.

Il Comandante uscente e il Comandante delle Trasmissioni hanno espresso un ringraziamento nei confronti del personale del Reggimento per il lavoro svolto al servizio dell’Esercito sottolineando come i risultati raggiunti siano frutto del loro impegno e senso del dovere. Al Colonnello Manfredi, invece, sono stati formulati i migliori auspici per un proficuo periodo di comando.