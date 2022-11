Visite al Buongoverno Nella stessa giornata del 1 dicembre prime visite guidate all’interno del cantiere del Buongoverno. Le visite del cantiere di manutenzione conservativa, presente nella sala della Pace, si svolgeranno dal 1 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023. Saranno solo 54 i visitatori giornalieri che nel periodo di apertura potranno accedere al cantiere. Le visite sono prenotabili attraverso il link: https://siena.b-ticket.com/ticketshop/webticket/timeslot?tsproduction=43 .

Previsti 6 turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica con inizio nei seguenti orari: ore 10,30; ore 11,15; ore 12,00; ore 14,45; ore 15,30; ore 16,15. Le visite guidate saranno in lingua italiana ad eccezione della visite delle ore 10,30; ore 11,15; ore 12 di ogni lunedì mattina che saranno riservate in lingua inglese. Il giorno 25 dicembre 2022 il Museo Civico osserverà un giorno di chiusura e pertanto le visite saranno sospese. Il giorno 1 gennaio 2023 il Museo Civico aprirà al pubblico alle ore 12,00. Saranno pertanto disponibili i turni di visita pomeridiani delle ore 14,45; ore 15,30; ore 16,15.

Orari videomapping Gli orari delle proiezioni, che si ripeteranno ogni 30 minuti, sono i seguenti: 1° dicembre 18.45-22-45; 2 dicembre 18.15-22.45; 3/4 dicembre sospeso; 5/23 dicembre 18.15-22.45; 24 dicembre 18.15-23.45; 25/30 dicembre 18.15-22.45; 31 dicembre da definire: 1/6 gennaio 2023 18.15-22.45.

Piante e sostenibilità Nel nome della sostenibilità collocate oggi dal Comune di Siena lungo le strade del centro storico alcune piante con particolare capacità di ripristino ambientale e assorbimento di CO2. Cinque le essenze scelte per abbellire le strade cittadine e precisamente la Nandina, il Corbezzolo, l’Alloro, il Leccio, la Photinia e l’Eleagnus. Disposte delle composizioni di piante lungo le strade cittadine

La scelta delle essenze è stata fatta anche in visione futura andando ad individuare piante con caratteristiche idonee a poter contribuire alla realizzazione di siepi nelle aree verdi di competenza comunale e in parte per l’inizio della costituzione del bosco della biodiversità che sarà realizzato in relazione alle iniziativa degli alberi per i nuovi nati. L’obiettivo è quello di riuscire a posare, recuperandole, il maggiore numero di piante possibili coniugando da un lato la giusta esigenza di abbellimento e arredo della città nel periodo delle feste e dall’altro l’opportunità di garantire alle piante la giusta collocazione.

Musica e sport Venerdì 2 dicembre alle 17 primo concerto del Liceo Piccolomini nelle Logge di piazza Indipendenza, a partire dalle 17, mentre alle ore 18.30 inaugurazione della pista di pattinaggio La Lizza (aperta fino all’8 gennaio 2023).