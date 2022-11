NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

Sono già trascorsi due weekend di MuseoLab ed ogni appuntamento si è confermato un grande successo: abbiamo iniziato con il laboratorio alla scoperta del mondo delle api grazie all’Associazione Miele Falisco, per poi andare alla ricerca dei miti raffigurati nei vasi del Forte Sangallo nella visita guidata/caccia al tesoro a cura della guida Silvia Menichelli; il weekend scorso invece è stata la vola dell’editoria e della matematica: sabato pomeriggio la Biblioteca Comunale si è riempita di bambini che hanno partecipato ad un simpatico laboratorio di creazione di libri pop-up a cura di Isabella Christina Felline; domenica invece è stato il turno della matematica con un laboratorio di giochi sui numeri per ragazzi in compagnia della Professoressa Federica Nelli.

Ma Museo Lab non si ferma qui, e tutto è già pronto per un altro weekend di eventi da non perdere: sabato 3 Dicembre sarà ancora Isabella Christina Felline a tenerci compagnia con il suo laboratorio sulle emozioni “Tutto d’un fiato, burattini a dita” (per bambini dai 5 ai 10 anni), di nuovo in biblioteca alle ore 15.00. Domenica 4 Dicembre invece tutti al museo per diventare piccoli scienziati e divertirci insieme nel laboratorio a cura di Erminio Quadraroli e Adolfo Squitieri “Scientifica…mente” (per bambini dai 6 ai 10 anni) in cui ci metteremo alla prova con esperimenti scientifici sulla corrente elettrica!!!Appuntamento al Museo Marcantoni sempre alle 15.00. Le iscrizioni agli eventi gratuiti avvengono attraverso la compilazione dell’apposito modulo sulla pagina Facebook del Museo Marcantoni, Vi aspettiamo numerosi come sempre!