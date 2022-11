Un ricco fine settimana di iniziative quello che sta per iniziare a Cellere. Il Museo del brigantaggio organizza il 3 e il 4 dicembre due giornate interamente dedicate al brigantaggio maremmano.

NewTuscia – CELLERE – Si comincia sabato 3 dicembre con una escursione “Tra i sentieri dei briganti”. Appuntamento alle ore 9.00 di fronte al museo, in Via Marconi 20, per un trekking alla scoperta dei boschi e dei sentieri che circondano il borgo di Cellere. Un agevole percorso ad anello della lunghezza di 7 km che dal Parco del Timone condurrà alla scoperta della geologia e della natura del territorio. Ad accompagnare il gruppo sarà Elena Ronca, guida ambientale dell’associazione ‘Percorsi Etruschi’. Accanto a lei il direttore del Museo del brigantaggio. L’escursione sarà inoltre l’occasione per ragionare di luoghi associati a fatti briganteschi e dei meccanismi che generano l’abbinamento tra luoghi e racconti.

La giornata proseguirà al museo alle ore 18.30 con la presentazione del romanzo di Filippo Cerri “Di macchia e di Morte. Ballata degli ultimi briganti”, pubblicato nel 2022 per i tipi di Edizioni Effequ di Firenze. Dialogherà con l’autore Marco D’Aureli. La presentazione sarà accompagnata da suoni e canti eseguiti dal duo chitarra e voce Patrizia e Francesco Quatraro. Il pomeriggio si chiuderà con una degustazione di olio Extravergine d’Oliva prodotto dall’azienda agricola Poggio Narnara di Farnese.

Domenica mattina alle ore 10.00 sarà la volta della passeggiata-racconto: “Per ingiustizia subita”.

Appuntamento in Piazza Umberto I, di fronte la Fontana dei Delfini, per una performance narrativa itinerante, a cura dell’associazione Comunità narranti, che si snoderà tra le vie e piazze del borgo di Cellere narrando la vita, le gesta e la leggenda del brigante Domenico Tiburzi.

Saranno in scena er l’occasione i narratori di comunità @Alessio Mascagna, #TizianaCeccarelli, #BarbaraSarti e @Maria Morena Lepri.

Tutte le iniziative sono gratuite. Gradita, ma non obbligatoria, la prenotazione. Per info tel. 3913103629 oppure info@museobrigantaggiocellere.org

Gli eventi sono realizzati con il contributo della Regione Lazio per Archivi, Biblioteche e Musei L.R. 24/2019 – Piano 2022.