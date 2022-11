NewTuscia UMBRIA Terni – Cronaca: Un uomo di 42 anni è stato ammazato di botte in strada poco dopo la mezzanotte del 28 novembre a Borgo Bovio a Terni. Si tratterebbe di un tunisino che sarebbe stato ucciso da una o più persone nei pressi di Ponte dell’oro.

Nonostante l’uomo pare abbia tentato di sfuggire sembra essere stato raggiunto da più persone a colpito più volte. Gli aggressori si sono poi dileguati lasciando il corpo del malcapitato a terra. É caccia agli assassini, l’uomo sarebbe stato ucciso a mani nude durante una rissa. Al momento non ci sarebbero ulteriori notizie e sono al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di sicurezza installate nella zona. Secondo alcuni testimoni sembra che una delle persone sia fuggita in bicicletta in direzione via Romagna. Si attendono ulteriori aggiornamenti sul grave fatto di cronaca nella città Umbra.