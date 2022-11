NewTuscia – VITERBO – Open Day ai Centri Provinciali di Formazione Professionale. Bilancio estremamente positivo per questo primo Open Day ai Centri di Formazione Professionale che si è svolto nella giornata di sabato 26 novembre. Partecipazione, collaborazione e condivisione: queste alcune delle parole chiave che hanno caratterizzato la giornata in cui sono state aperte le porte ai ragazzi che devono scegliere il proprio percorso di studi dopo la terza media.

Affluenza di pubblico, iscrizioni e possibilità di vivere in prima persona il possibile percorso di formazione dei ragazzi. I corsi gratuiti di Istruzione e Formazione Professionale forniti dai Centri e finanziati dalla Regione Lazio possono infatti essere la strada migliore per la crescita e il futuro dei giovani.

Grazie all’ampia attività di orientamento che si sta svolgendo sul territorio e agli Open Day è possibile sperimentare i laboratori in prima persona, i ragazzi e i loro genitori possono toccare con mano la proposta formativa e l’attenzione educativa e formativa dei CPFP di Viterbo “Via Richiello”, Scuola Alberghiera, Capranica e Civita Castellana.

Docenti e allievi dei centri si sono messi a disposizione per accogliere studenti e genitori in visita e presentare i cinque percorsi formativi disponibili nell’offerta formativa: in operatore della ristorazione: sala/bar e pasti; operatore del benessere: estetica e acconciatore; operatore della riparazione dei veicoli a motore. Sono percorsi che consentono di diventare tecnici nel settore dell’estetica o dell’acconciatura. Oppure diventare cuoco, un barman, un barista, un cameriere di sala? O ancora un meccanico o un meccatronico specializzato.

Soddisfazione nelle parole di Eugenio Stelliferi, consigliere provinciale delegato alla rete scolastica e formazione professionale: «Quella di sabato 26 novembre, che sarà ripetuta ancora il 17 dicembre ed il 14 e 21 gennaio prossimi, è una grossa opportunità per conoscere l’offerta formativa e le novità dei CPFP: genitori e figli sono entrati nei laboratori accompagnati dai formatori dei vari settori professionali, per un primo approccio con ambienti, attrezzature, macchinari, strumenti e programmi per ciascuno dei nostri 5 settori. Inoltre, abbiamo approfondito tutti gli aspetti legati alla scelta dei singoli percorsi formativi che, mi preme ricordare, sono interamente gratuiti».

«Da questo punto di vista voglio inviare il mio ringraziamento alla Regione Lazio» continua Stelliferi «che finanzia interamente i costi dei percorsi di formazione professionale, senza quindi gravare sulle famiglie, ma mantenendo inalterata la qualità del servizio proposto, che è e rimane di altissimo livello. Con gli investimenti introdotti e programmati per il futuro viene anzi riqualificata e costantemente migliorata l’offerta che possiamo proporre ai nostri ragazzi.».

A tutti coloro che desiderano ripetere l’esperienza dell’Open Day i prossimi appuntamenti sono:

17 dicembre 2022

14 gennaio 2023

21 gennaio 2023

CPFP Viterbo “Via Richiello”, Scuola Alberghiera di Viterbo e CPFP “Ivan Rossi” di Civita Castellana

dalle ore 10:00 alle ore 16:00

CPFP “Fabio Baldi” di Capranica

dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Maggiori informazioni sui percorsi sono disponibili sul nostro sito sfpviterbo.it

Provincia di Viterbo

SFP Viterbo – Sistema Provinciale di Formazione Professionale