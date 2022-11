NewTuscia – ORVIETO – Riceviamo e pubblichiamo. Lega Orvieto: incontro pubblico su potenziamento sanità

Domani, martedì 29 novembre alle ore 17.30 a Palazzo del Popolo ad Orvieto è in programma un incontro pubblico in cui le massime autorità regionali e comunali si confronteranno con la direzione strategica dell’azienda sanitaria.

“Ringraziamo la giunta regionale ed in particolare l’assessore alla salute Luca Coletto per l’opportunità e per l’attenzione che hanno sempre dimostrato verso il nostro territorio.

L’esecutivo regionale si è sempre mostrato aperto al confronto, interloquendo costantemente con le amministrazioni locali, ascoltando tutti gli attori coinvolti e venendo incontro ai bisogni dei cittadini.

L’obiettivo comune è stato, e sempre sarà, quello di migliorare la fruizione dei servizi sanitari e potenziare l’offerta al cittadino, nell’ambito di una riorganizzazione regionale e nell’ottica di un percorso, fino a ora, solo ritardato dalle inevitabili criticità scaturite dalla pandemia.

Nessuno si deve sentire escluso o penalizzato, da chi vive nei centri principali, fino a chi abita nelle periferie più distanti.

Accogliamo quindi con favore l’iniziativa di domani che è la prova tangibile degli obiettivi della Regione Umbria”.

Così la nota della Lega di Orvieto.