NewTuscia – CAPRAROLA – Commozione a Caprarola per Quattro ragazzi – Storie di altri tempi, Davide Ghaleb Editore. Un sentito grazie al numeroso pubblico che sabato 26 novembre è intervenuto al Palazzo della Cultura di Caprarola per la presentazione postuma del suo libro “Quattro ragazzi – Storie di altri tempi” di Egidio Storelli. Le storie sono ambientate negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, nel pieno di quelli che sono passati alla storia come “gli anni di piombo”. L’autore, che è scomparso improvvisamente lo scorso 30 dicembre, ci racconta la vita di quattro ragazzi che a fronte di scelte di vita molto diverse, due si arruolano in polizia e due aderiscono alla lotta armate nelle fila delle Brigate Rosse, vedono intrecciarsi inestricabilmente le loro storie.

All’evento, curato da Roberto Donini della rivista “Polizia Moderna” e da Biagio Stefani dei volontari della Biblioteca Comunale di Caprarola, è intervento il Sindaco di Caprarola, Angelo Borgna, e il Commissario Capo della Polizia di Stato, Dr.ssa Daniela Napoli, che ha portato i saluti della Questura di Viterbo e che, con la sua presenza, ha voluto rendere omaggio allo Storelli collega e scrittore.

Molto interessante e gradita dai presenti la ricostruzione del contesto storico in cui è ambientato il romanzo, quello degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso passati alla storia come gli “anni di piombo”, realizzata da Roberto Donini.

Molto apprezzate anche le letture di alcuni brani del libro da parte di Barbara Mastrogiovanni e Franco Borgna.

