nti e Fabio Nardi. NewTuscia – TARQUINIA – Un Ente come l’Università Agraria di Tarquinia che si oppone ad una proposta di legge della Regione Lazio e la spunta? Si, è successo anche questo, grazie all’Amministrazione Borzacchi ed all’impegno degli assessori Alberto Tosoni, Alessandro Sacripanti e Fabio Nardi.

Sul finire del 2021, infatti, gli amministratori, su iniziativa di Tosoni, hanno prodotto una ricca serie di osservazioni alla Proposta di legge regionale n. 157 del 29/05/2019 concernente “Disposizioni in materia di beni collettivi”. (Giunta Regionale: deliberazione n.293 del 21/05/2019). Una legge che poteva avere effetti sicuramente pervasivi sulle modalità di gestione dei terreni della collettività, a cui l’Amministrazione Borzacchi si è fermamente opposta per tutelare appieno gli interessi non soltanto della collettività tarquiniese, ma dell’intero Lazio.