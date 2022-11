NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Una vittoria e due sconfitte in tre gare regionali dipingono un ultimo week-end calcistico di novembre globalmente insufficiente per il settore giovanile ASD Real Azzurra Etruria. Meritatissima copertina per l’Under 15 di Gianfranco Lallo Montagnoli che grazie al 2-0 casalingo sull’SSD Calcio Tuscia srl (in rete Francesco Natali e Freddy Arias) vola lontano ben tre punti dalla zona retrocessione Domenica 4 Dicembre alle ore 09.00 trasferta al Nazzareno Compagnucci di Cesano contro una ASD che pareggiando 2-2 sul terreno di gioco dell’ASD P.C.Aurelio si tiene stretto il secondo posto in classifica.

Con la sconfitta per 1-0 sul terreno di gioco del P.D. Montespaccato srl il sempre allarmante la graduatoria Under 14 (erano e rimangono sempre tre i punti da recuperare sulla zona salvezza). Mercoledì 30 Novembre alle ore 15.30 per i ragazzi di coach Luca Fortuni recupero infrasettimanale sul manto amico del Boario contro una ASD Romaria che dopo la vittoria casalinga per 2-0 sull’APD Aurelia Antica Aurelio plana a metà classifica. Allarme graduatoria in fotocopia per l’Under 17 di coach Andrea Colonnelli sconfitta in casa per 4-2 (in rete Federico Ronca e Giordano Dascenzi) dall’ASD Real Testaccio. Scivolando a -3 dalla zona salvezza, sarà chiamata Domenica 4 alle ore 10.30 ad un ulteriore turno casalingo contro un GSD Pianoscarano 1949 che con il successo di misura a mò di 1-0 sull’ASD FC Massimina si porta a metà classifica.