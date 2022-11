NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviatoci dalla Parrocchia Santa Maria delle Farine e Associazione Murialdo Viterbo ODV.

“Mauro…

…abbiamo un nodo in gola mentre scriviamo, ancora increduli che questa notte il Buon Dio ti ha riportato a sé.

Mentre sappiamo che il mondo sarà meno scherzoso e solare senza di te, ti immaginiamo mentre bussi a San Pietro in paradiso dicendo barzellette di ogni tipo su di lui e sul paradiso: sentiamo le risa di tutti i santi al tuo arrivare!

A noi qui rimane nel cuore il tuo grande esempio di donazione, la capacità di creare comunione ovunque. Al fianco dei tanti giuseppini che si sono succeduti negli anni nell’Istituto San Pietro, sei stato sostegno, consigliere, amico e nella parrocchia delle Farine hai costruito tanto. Nelle ultime 5 estati hai dato vita al Campo delle Famiglie, che ha visto quest’anno più di 100 partecipanti: un successo che pota la firma del tuo sorriso e del tuo saper essere vicino a ognuno.

Ti ringraziamo per il tuo grande affetto per i ragazzi dell’Associazione Murialdo, per i quali avevi sempre un pensiero e nel nostro cuore c’è la certezza che ora abbiamo un angelo in più nel cielo a cui affidare i percorsi tortuosi dei ragazzi.

Grazie Mauro!

Un abbraccio sincero a Stefania, ai figli, ai nipoti…

I funerali di Mauro Pace, morto a 66 anni, si celebreranno domani, lunedì 28 novembre, alle ore 16 presso la Chiesa di San Pietro. Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare.

Con tanto affetto

Parrocchia Santa Maria delle Farine

Associazione Murialdo Viterbo ODV”.