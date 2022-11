NewTuscia – BAGNOREGIO – Bagnoregio ha il suo campo da padel nel complesso sportivo dello stadio A. Pompei ed abbiamo deciso di dedicarlo ad Angelo Selis, figlio della nostra città venuto a mancare troppo presto, e che ha amato profondamente il nostro paese.

Voglio ringraziare la famiglia, gli amici sindaci di Farnese e Valentano, Giuseppe Ciucci e Stefano Bigiotti, i presidenti delle associazioni presenti, l’ufficio tecnico e gli operai per il bel lavoro svolto, Don Marco Petrella, lo Sporting Bagnoregio, e tutti coloro che stamattina erano presenti all’evento. Ora Angelo e Maurizio sono vicini, in due luoghi dove speriamo le giovani generazioni e non solo potranno fare attività sportiva e divertirsi.

Le modalità per prenotare ed utilizzare il campo saranno rese note nei prossimi giorni.

Luca Profili Sindaco di Bagnoregio