NewTuscia – SUTRI – Quattro feriti, di cui uno in modo grave, è il bilancio dell’incidente avvenuto a Sutri in strada Fonte Vivola intorno alle 16.00. L’impatto, he ha sbalzato una macchina fuori strada, è avvenuto tra due vetture per cause ancora da appurare.

Tra i feriti, tre in codice giallo e una in codice rosso, ci sarebbe un bambino, poi trasportato in eliambulanza al Bambin Gesù di Roma.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso, e i carabinieri.