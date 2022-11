NewTuscia – VITERBO – Rilanciate da due vittorie consecutive contro Latina e Frascati, per le ragazze della Domus Mulieris è arrivato il momento di tornare in campo per cercare un tris che significherebbe compiere un altro passo avanti notevole verso un piazzamento playoff. In questo sabato pomeriggio, infatti, il gruppo allenato da coach Carlo Scaramuccia riceverà al PalaMalè la visita della NPC Sporthub Rieti nell’ottavo turno del campionato di serie B di basket.

Un match certamente difficile contro un’avversaria che ha già ottenuto quattro vittorie in sei partite e si sta ritagliando un piazzamento importante alle spalle delle due corazzate annunciate del girone, Basket Roma e San Raffaele. Il gruppo della Sporthub ha costruito questo suo ottimo avvio di stagione grazie al rendimento casalingo (tre vittorie in altrettanti match) mentre lontano dal proprio parquet sono arrivati i due stop contro San Raffaele (di strettissima misura) ed Esquilino. Il gruppo allenato da coach Matteucci ha messo in mostra grande determinazione, può contare su una delle migliori difese del girone ed ha tante soluzioni anche in attacco, dove i maggiori pericoli per le avversarie arrivano di solito dal trio Chiarella-Orsini-Tolardo, giocatrici capaci di andare in doppia cifra in quasi tutte le gare disputate finora.

Per quanto riguarda la Domus Mulieris c’è il rientro sicuro di Nobili che aveva saltato la trasferta di Frascati mentre è in forte dubbio Fantozzi che è alle prese con un problema ad una coscia e rischia di non poter scendere in campo. Ulteriormente in crescita la condizione fisica di Joana Valtcheva che, dopo i 15 minuti di impiego a Frascati, potrebbe veder aumentare ancora il suo minutaggio avendo praticamente completato il recupero dall’intervento al ginocchio che le ha fatto saltare tutta la prima parte della stagione.

Palla a due in programma alle ore 19, direzione di gara dei signori Lorenzo Ciaccioni di Campagnano di Roma (RM) e Alessandro Fornaro di Mentana (RM) e diretta in streaming sul profilo Facebook ufficiale della società (Basket Ants)