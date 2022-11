NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Domani, 25 novembre, alle ore 18:00 presso piazza del comune Viterbo, il coordinamento comunale della Lega Viterbo, organizza un flash mob contro la violenza sulle donne.

«Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne – dice il coordinatore comunale Elisa Cepparotti – non possiamo non sensibilizzare il mondo contro questo fenomeno. C’è un allarme crescente derivante dal grande numero di femminicidi che solo l’anno scorso ha visto una vittima donna ogni tre giorni. Purtroppo il dato è in crescita.

Ricordiamo anche che le forme di violenza non sono solo queste, sono numerose e molteplici, a partire da quella psicologica. Il nostro flash mob è incentrato sul 1522 numero anti violenza e stalking che offre un aiuto reale per ritrovare la “luce in fondo al cuore»