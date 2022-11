NewTuscia Umbria Narni – L’intervento del 115 è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 novembre nei pressi di Narni a Nera Montoro. Dopo i diversi incendi nelle zone industriali ternane dei mesi scorsi, momenti di paura e tensione si sono avuti per un altro incendio divampato questa volta presso le Industrie chimiche di Nera Montoro.

Da poco dopo le ore 19 la squadra dei Vigili del Fuoco di Amelia è stata costretta ad intervenire all’interno delle ex Terni industrie chimiche di Nera Montoro per un incendio scoppiato al suo interno. Sembrerebbe che a prendere fuoco sia stato un che ha interessato un trasformatore elettrico.

Per controllare le fiamme si è recata sul posto anche una squadra dalla centrale di Terni ed una autobotte in appoggio. Le fiamme sono partite da un trasformatore ad olio per poi coinvolgere la cabina elettrica e l’area adiacente.

Intorno alle ore 21.30 si è riusciti a spegnere l’incendio per poi procedere alle operazioni di bonifica. Si tiene a sottolineare da parte delle Autorità che l’incendio ha interessato esclusivamente una sottostazione elettrica che distribuisce l’energia alle 5 aziende ubicate all’interno della struttura ex Terni Industrie Chimiche e che quindi non ha provocato nessun tipo di pericolo per la popolazione del circondario.

Sul posto si è recato anche il sindaco Lorenzo Lucarelli ed i tecnici di Arpa Umbria per le rilevazioni del caso. Giovedì se ne saprà comunque di più.