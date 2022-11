RICOMINCIO DA G. AL TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO

Omaggio in forma di Teatro-Canzone all’indimenticabile Giorgio Gaber, vera icona del genere e protagonista assoluto del palcoscenico

NewTuscia – VITERBO – È sicuramente difficile riuscire a parlare del Signor G., senza raccontare qualcosa che non sia già stato scritto, rappresentato, cantato. Giorgio Gaber in una carriera anche troppo breve è riuscito a lasciare un segno indelebile nello spettacolo d’autore italiano, imponendosi come artista capace di intrattenere sia con la musica che con la parola.

Quelle stesse capacità, profondità di pensiero, capacità di rimanere eterno, frutto anche della collaborazione con Sandro Luporini, rivivono oggi in un nuovo progetto teatrale, che ne abbina il racconto di vita con quello artistico, in un percorso agrodolce che ne ricalca le fasi essenziali.

Per fare tutto questo ci si è affidati a due attori di sicura presa ed esperienza: Pietro De Silva (nei panni di Gaber) e Camilla Bianchini (nel ruolo della voce narrante). Assieme a loro sei musicisti che danno colore musicale all’intero racconto, mantenendo inalterato quello spirito “gaberiano” che ha contraddistinto la carriera artistica del Signor G. e lo hanno consegnato ad un pubblico fedelissimo che non ha età.

Note di regia

Un viaggio alla scoperta dell’inventore di una nuova forma di rappresentazione, il TEATRO CANZONE di Giorgio Gaber. Un excursus sulla sua carriera attraverso il racconto della sua vita, le sue canzoni e i suoi monologhi più celebri soffermandosi sulla scelta di Gaber, a un certo punto della sua vita, di dedicarsi totalmente al Teatro come luogo di espressione diretta senza filtri tra l’artista e il suo pubblico. Uno spettacolo ironico e riflessivo tra parole e musica dalla fine degli anni Sessanta al Duemila attraverso gli occhi di Giorgio Gaber, la cui opera ha accompagnato e accompagna vecchie e nuove generazioni sulla strada della libertà di pensiero e dell’onestà intellettuale.

Lo spettacolo Ricomincio da G. debutterà – in prima nazionale – a Viterbo, al Teatro San Leonardo, per poi proseguire in tournée nei prossimi mesi. Le prevendite per le prime due date (Viterbo e Roma) sono già attive.

RICOMINCIO DA G.

Omaggio a Giorgio Gaber

con PIETRO DE SILVA (Gaber)

e CAMILLA BIANCHINI (Narratrice)

e con

Stefano Cirillo (voce e chitarra)

Mauro Canossa (voce e chitarra)

Tommaso Dottarelli (pianoforte e tastiere)

Alessandro Famiani (fisarmonica)

Glauco Fantini (basso)

Edoardo Fabbretti (batteria e percussioni)

AR SPETTACOLI

con la collaborazione del TEATRO SAN LEONARDO

e il patrocinio del COMUNE DI VITERBO

presenta

RICOMINCIO DA G.

Omaggio a Giorgio Gaber

Testi e musiche tratti dal repertorio di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

sabato 26 novembre alle ore 21 (prima nazionale)

Teatro San Leonardo, Via Cavour 9, 01100 Viterbo

Per ulteriori informazioni: telefono 393.9041725 – 392.3018173

Prevendita online: circuito ticketitalia.com

Prevendite a Viterbo: Teatro San Leonardo (Via Cavour 9, a Viterbo. Tel. 392.3018173) – Underground (Via della Palazzina 1, a Viterbo. Tel. 0761342987).

lunedì 28 novembre alle ore 20:45

Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, 00165 Roma

Per ulteriori informazioni: telefono 06 6372294 – mail info@teatroghione.it

Prevendita online: circuito ticketone.it