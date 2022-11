Iniziativa promossa dalla Provincia in collaborazione con il Soroptimist International, Club di Terni

NewTuscia/Umbria – TERNI – La Provincia di terni aderisce alla campagna internazionale “Orange the World” promossa dall’Onu per ribadire la lotta ad ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.

L’iniziativa, in collaborazione con il Soroptimist International, Club di Terni, che ha avanzato la proposta, la Provincia illuminerà con il colore arancione la torretta di Palazzo Bazzani, quale simbolo di adesione alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” in programma il prossimo 25 novembre. La torretta si accenderà proprio in quel giorno con la colorazione arancione che rimarrà attiva fino al 10 dicembre, “Giornata internazionale per i diritti umani”.