NewTuscia/Umbria – PORANO – La cittadina di Porano, ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” 2022/2023. Riconoscimento ricevuto grazie alla promozione della lettura in tutto il territorio. Il bando, organizzato due anni fa, dal centro del libro e la lettura, istituto autonomo del ministero della cultura che dipende dalla direzione generale biblioteche e diritto d’autore, con l’obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all’estero attraverso campagne informative atte a sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura.

Il Comune di Porano ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti quali la sottoscrizione del Patto Locale per la lettura, l’apertura al pubblico di almeno 12 ore settimanali della Biblioteca comunale e l’organizzazione in questi anni di vari eventi in occasione del Maggio dei Libri per bambini e adulti e della settimana di Nati per Leggere.

“Un riconoscimento importante che premia il nostro impegno nella continua proposizione di iniziative rivolte alla promozione della lettura soprattutto tra i bambini e i giovani e l’efficienza di una biblioteca condotta con professionalità e competenza dal gestore”, commenta l’assessore all’istruzione Giovanna Brunelli.

Proprio alla lettura sarà rivolta la prossima iniziativa dal titolo “Andiamo diritti alle storie” organizzata dalla biblioteca comunale gestita da una cooperativa locale che si svolgerà il 29 novembre, il 1 e il 3 dicembre all’asilo nido Il Cerchio Magico, alla scuola dell’infanzia e nei locali della biblioteca con il coinvolgimento dei genitori. L’iniziativa prevede letture a voce alta e l’organizzazione di laboratori.