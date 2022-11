Venerdì inaugurazione all’auditorium

NewTuscia/Umbria – Narni – In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, venerdì 25 novembre verrà inaugurata una mostra fotografica denominata “Corpi”, di Carla Cacianti, presso l’Auditorium San Domenico.

Si tratta della mostra fotografica “Corpi” di Carla Cacianti che verrà inaugurata venerdì 25 novembre alle 16:00 all’Auditorium San Domenico di Narni. In Corpi l’artista romana, visual designer e fotografa, lavora sulla metafora della violenza inflitta dall’uomo, dalla società o dalle donne stesse, una violenza non necessariamente fisica o verbale quanto incarnata dal piegare, adattare e costringere. La scelta è quella di rappresentare dei visi, utilizzando la fotografia come base di partenza, per la sua capacità, tra sguardo e registrazione, di rendere l’emozione dei volti, delle bocche e degli occhi, usando la luce.

La fotografia è mezzo di raccordo tra sguardo e sguardo, quello delle donne e quello di chi le guarda, incontro ulteriormente potenziato dalle pieghe che l’artista fa sulle immagini creando un disegno di ombre e luci tale da filtrare e drammatizzare le figure, ma anche un oggetto-ritratto che scaturisce appunto dall’offesa dei volti. “Corpi” è parte della ricerca artistica ed espressiva che Carla Cacianti sviluppa da tempo sul tema della violenza di genere.

Riprende e amplia il lavoro per Ferite, mostra presentata nel 2015 a Roma. A Narni, oltre a quelle già presentate in Ferite, rielaborate e realizzate in un formato più grande, e quattro foto-sculture esposte nel 2019 al Macro-Museo Arte Contemporanea Roma, sono esposte opere inedite. La mostra sarà aperta al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 10,00 alle 17,30 e il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.