NewTuscia – VITERBO – Incendio in via Monte Ammiata nel tardo pomeriggio; nell’appartamento al secondo piano del numero civico 8 sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autoscala, allertati da alcuni passanti che hanno notato del fumo nero uscire dalle finestre. Sul posto anche carabinieri, diverse ambulanze e la polizia locale per la gestione della viabilità.

L’intervento dei vigili è ancora in corso anche se le fiamme sono state domate e contenute ad un solo vano.