NewTuscia – VITERBO – La Camera di Commercio di Rieti Viterbo in prima linea nel promuovere l’internazionalizzazione delle imprese dell’alto Lazio. Sono una cinquantina le imprese delle province di Rieti e Viterbo accompagnate nel 2022 dall’Ente camerale nel processo di internazionalizzazione grazie al progetto SEI “Sostegno all’export dell’Italia”, che ha messo a sistema anche le numerose attività delle iniziative Stay Export, Eu Match e Short B2B.

Sono 23 le nuove imprese che hanno aderito al Progetto Sei, un programma gratuito promosso dal sistema camerale che offre servizi di orientamento, supporto e accompagnamento all’estero: dalla formazione e assistenza all’estero per promuovere e rafforzare l’export, all’export check-up per identificare i bisogni e le necessità aziendali, ai servizi di orientamento per identificare il mercato a più alta potenzialità per il prodotto dell’azienda, compresi percorsi formativi specifici sul processo di internazionalizzazione, lo sviluppo di Piani Export per definire la strategia di ingresso nel mercato target e percorsi e iniziative di accompagnamento all’estero. Sono stati realizzati 16 check up attraverso colloqui individuali tesi ad analizzare i fabbisogni e le potenzialità dell’impresa sui mercati esteri e sulla base delle caratteristiche e delle specifiche necessità di ciascuna impresa è stato redatto un piano export personalizzato volto ad individuare e definire le strategie di ingresso nel mercato estero target.

L’Ente Camerale ha anche aderito al progetto EU Match promosso da Promos Italia per supportare le PMI, in prevalenza, del settore agroalimentare nel loro processo di internazionalizzazione in alcuni mercati strategici europei, con speciale riguardo al target delle aziende esportatrici del Progetto SEI. Al progetto hanno aderito 9 imprese (Alpe Srl, Coccia Sesto Srl, Azienda Agricola Etruscan Kantharos di Gelsomini Flavia, Frantoio Gentili Srl, Andrea Fralleoni; Olio Ottaviani di Udovich Paola, Ortoetruria Srl, Soc. agricola Tenuta la Pazzaglia s.s., Valle del Marta di Pusceddu Mario) che hanno realizzato nel mese di maggio 2022 degli incontri b2b virtuali con operatori esteri.

Tre le imprese (Hera Srls; Cast Srl; Gajarda Srl) che hanno partecipato al Progetto Short B2B, realizzato sempre da Promos Italia con incontri di affari in modalità virtuale da maggio a settembre 2022 con operatori esteri di Germania, Svizzera, Francia, Marocco, per favorire l’internazionalizzazione delle PMI italiane dei settori meccanica, tecnologie, medicale, arredo e materiali costruzione, cosmesi e moda in alcuni mercati europei ed extraeuropei.

L’Ente Camerale ha aderito infine a Stay Export, un progetto gratuito di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, realizzato in collaborazione con Assocamerestero e le Camere di commercio italiane all’estero (CCIE)finalizzato all’erogazione di attività di formazione e di web mentoring con esperti sul fronte internazionalizzazione.

Attraverso un’attività di scouting effettuata mediante un avviso di manifestazione di interesse, sono state selezionate 12 imprese (Pe-Fe s.r.l.; Hera Srls; Itidet Srl; La table di Cirioni Danilo; Frantoio f.lli Paolocci Srl; Valle del Marta di Pusceddu Mario; Mada in Florence Srls; Dosita Srl; Porchetteria Giorgini di Giorgini Giorgio; Deangelis Srl; Ortoetruria Srl; Petrignanum di Cristina Duri), che hanno partecipato ai webinar organizzati con il coinvolgimento delle CCIE di Spagna, Germania, Danimarca, Lussemburgo, Slovacchia, Francia, Singapore, Belgio.

Per ulteriori informazioni sul Progetto SEI e su temi di internazionalizzazione contattare Annamaria Olivieri, Responsabile del Servizio Internazionalizzazione e Progetti Europei della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo – Tel. 0761.234403, email annamaria.olivieri@rivt.camcom.it.