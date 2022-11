Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – “Il beneficio del dubbio”. Nel titolo c’è tutto il libro di Rudy Guede scritto con il giornalista di Tv2000 Pierluigi Vito. Il dubbio: quel fattore che, spesso, superficialmente o, peggio, strumentalmente (non vogliamo dire in mala fede) tanta parte dell’opinione pubblica italiana e non solo, giornalisti ed attori della vicenda, non hanno nemmeno preso come ipotesi parlando di Rudy Hermann Guede e del caso Meredith Kercher. Quel dubbio che fa parte integrante di ogni caso giudiziario e, in particolare, di quelli complessi come l’omicidio Meredith Kercher che, rispetto quasi a tutti gli altri casi a memoria, ha avuto un’eco mediatico internazionale che ha condizionato l’intera storia.

Ne “Il beneficio del dubbio” (Augh! Edizioni) è direttamente Rudy Guede a parlare. L’unico colpevole, secondo la giustizia, dell’omicidio di Meredith, avvenuto il 1° novembre del 2007 in una villetta di via della Pergola 7 a Perugia.

Nel testo, che si legge davvero molto velocem ente per la sua fluidità, Rudy, come chi lo conosce bene sa, non va mai oltre le righe né scrive per “vendetta” dopo oltre un decennio passato tra le sbarre. Anzi. La sua è una necessità di chiarezza, che scaturisce da una rinascita in carcere per la scoperta di energie e talenti di cui forse ignorava l’esistenza, tra cui la grande voglia di studiare e l’immaginazione, fonti di forza per andare avanti.

Personaggi spesso ignorati dai riscontri giudiziari per conoscere meglio la personalità di Rudy, che hanno fatto parte integrante della sua vita, vengono presentati e, anche dalle loro righe, si evince un Guede completamente diverso dal “piccolo spacciatore” e “scaltro ladro” come, per anni, spesso l’ha dipinto larga stampa, in particolare i talk show televisivi. Tra questi personaggi vicini a Rudy vengono citati la maestra Ivana Tiberi, gli amici di Ponte San Giovanni, la volontaria di al carcere di Viterbo Cristiana Cardinali, l’avvocato Biscotti ed il Pm Giuliano Mignini. Ma tanti altri ne cita lo stesso Guede. Tutte figure che, insieme ai suoi familiari originari della Costa d’Avorio, hanno permesso a Rudy di farcela pur in un inferno come quello che ha vissuto.

E’ il criminologo Claudio Mariani (che come volontario dentro il carcere di Mammagialla a Viterbo conosce Rudy fin dal suo arrivo) a ribadire qu esti concetti nel suo intervento all’interno del libro, chiarendo che lo spirito collaborativo del cittadino ivoriano non è mai venuto meno né con il mondo penitenziario in cui viveva né all’interno dei processi che ha affrontato. Anzi. Anche dagli atti processuali e dall’immagine proposta da Tv e media molte caratteristiche reali di Rudy Guede verrebbero mistificate e, quantomeno, descritte non oggettivamente.

Da tutto ciò la sofferenza che lo stesso Guede ricorda per una vicenda in cui il primissimo sentimento che lo ha travolto è stato lo smarrimento completo. Che è stato evidente in azioni illogiche ed assurde come la fuga ed il ritorno dagli amici dopo avere tentato di assistere la povera Meredith morente (invano) e di difendersi da una figura maschile, presente sulla scena del delitto, che brandiva un coltello nell’appartamento della Kercher (rimanendo ferito). Quasi a volere capacitarsi che tutto fosse solo un incubo. Quindi il senso di smarrimento diventa paura ed ossessione e scatta la voglia di fuggire lontano prendendo un treno e ritrovandosi in Germania senza quasi accorgersene. Poi il primo arresto a Coblenza accompagnato da un controllore alla Polizia ferroviaria e l’inizio della detenzione. Fino all’estradizione in Italia ed il ritorno a Perugia, in carcere, quindi l’arrivo a Viterbo.

La narrazione passa alla storia ed alle vicenda in carcere, dai primi momenti di sgomento ed ancora incredulità alla voglia di rinascere, sempre mantenendo il controllo ed il rispetto per tutti. Ammettendo la gravità della sua condotta, in partic olare per non avere assistito in modo completo Meredith ed il non avere chiamato i soccorsi: fatti scaturiti da immaturità e paure che traevano origine dalla sua storia personale e dalla mancanza di vicinanza della madre, rimasta in Costa d’Avorio quando lui aveva pochi anni e da suo padre, che lo rivolle in Italia ma, qui, di fatto lo abbandonò per i suoi travagli esistenziali. Per poi ritrovarlo solo anni ed anni dopo.

Il ragazzo Rudy che non aveva voglia di studiare ma solo di giocare a basket diventa il dottor Rudy Guede, laureatosi contro ogni previsione in Scienze storiche. E’ il miracolo di figure a lui vicine che lo hanno capito e non sempre giustificato (ma mai giudicato), perché Rudy di errori ne ha fatti, eccome, ma l’hanno conosciuto per quello che è, dal vivo e senza pregiudizio. Un pregiudizio che ha avuto eco internazionale.

Rudy ha ritrovato al Centro per gli Studi Crimimologici di Viterbo il senso del lavoro, in biblioteca, che ha contribuito a riportare equilibrio nella sua vita insieme agli studi universitari.

C’è chi ha visto le assoluzioni di Amanda Knox e Raffaele Sollecito frutto di un pregiudizio sociale e razziale: nel libro semplicemente si parla di un ragazzo, Rudy, visto per quello che ha vissuto e per i fatti esaminati con l’occhio sulle sentenze e le reali dinamiche, non sulle ricostruzioni da sabato pomeriggio. Da qui emerge un Rudy che ha ammesso sempre di essere sulla scena del delitto quel 1° novembre 2007 e di avere sbagliato in tanti casi, come per le sue fughe, ma che non capisce il perché di essere stato l’unico condannato “in concorso”, quando gli altri due imputati, intanto, erano già stati assolti.

E’ un modo per conoscere uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni non partendo dai media main stream ma dalla storia raccontata direttamente dall’unico colpevole, seconda la giustizia, dell’omicidio Meredith. Quindi la sua forza e il suo rilancio, a pena scontata, nella nostra Viterbo, ribaltando ciò che sembrava inevitabile all’inizio: un’assuefazione al dolore tra carcere, sensi di colpa per una ragazza morta tragicamente ed un’infanzia in fuga.

Tutto questo è “Il beneficio del dubbio”.