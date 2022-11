NewTuscia – TUSCANIA – Maury’s Com Cavi Tuscania in trasferta a Napoli per l’ottava di andata della serie A3 Credem Banca. Ad attenderla domani alle 16 al PalaSiani, la QuantWare Napoli, fanalino di coda del girone blu avendo totalizzato finora solo due punti in altrettante sconfitte al tie-break in casa contro Aversa e Ortona, ovvero contro due delle possibili candidate alla vittoria finale.

“La partita di domenica sarà una partita molto tosta come lo sono state tutte le altre di questo campionato -ammette Samuel Onwuelo, bomber bianco azzurro. Il Napoli è una squadra molto aggressiva, molto forte in difesa per cui noi dovremmo cercare di appoggiarci sulle nostre questioni tecniche e non mollare mai, anche perché saremo in ambiente ostile. La chiave della partita sarà quindi rimanere focalizzati e concentrati sull’obiettivo e stare lì punto a punto e combattere su ogni palla. I loro punti di forza, sicuramente Cefariello, l’opposto, e le due bande, Fernandez e Canzanella che sono molto bravi”.

La probabile formazione dei padroni di casa vede Leone al palleggio con Cefariello opposto, Fernadez e Canzanella di banda, Saccone e Martino centrali, Ardito libero.

Si gioca alle 16 agli ordini dei signori arbitri Antonio Gaetano e Christian Palumbo.

Diretta YouTube sul canale Legavolley