NewTuscia – VITERBO – Ieri sera, nella splendida ambientazione del teatro ottocentesco dell’Unione di Viterbo, è andato in scena l’evento celebrativo per l’anniversario dei 110 anni della Gioielleria Menichelli, made in Tuscia, sinonimo di eccellenza, tradizione e passione.

La famiglia Menichelli, capitanata da Franco ed Alessandro, ha scelto per questo importante evento un luogo iconico: il teatro della città di Viterbo che ha aperto per la prima volta i battenti ad un evento privato, per celebrare un’eccellenza viterbese.

Gli ospiti presenti hanno potuto godere di una serata speciale: un percorso a terra conduceva dalla gioielleria, che si trova in Piazza Verdi, stessa piazza del teatro, attraverso dei loghi numerati da 1 a 110, alla scalinata del teatro.

All’interno del foyer DJ set e violino ellettronico di Q’Art intrattenevano gli ospiti tra Champagne e selezionatissimi vini in un percorso gastronomico eccellente.

In teatro un’elegantissima Monica Marangoni, conduttrice Rai, presentava l’illusionista Maxim, seguito da un’esilarante Maurizio Battista che accompagnato dal gruppo Los Locos intratteneva il pubblico, alla presenza del Sindaco di Viterbo Chiara Frontini, del Questore e del Comandante dei Carabinieri.

Presentato per la serata l’orologio Black Bay’58che la Tudor ha personalizzato in tiratura limitata, 30 esemplari, per l’ evento, prenotabile solo ieri sera.

Occasioni come questa, sono una grande opportunità per le destinazioni: celebrano il territorio e creano indotto. Per la serata la famiglia Menichelli ha scelto tutti fornitori locali.

Dal service Audiotime al Catering di Maurizio Ranucci, dagli incantevoli allestimenti floreali di Fioreria Rose Rosse alla professionalità dell’accoglienza della Background Academy, al servizio fortografico e video curato da Sara Angelucci.

Il tutto sotto la sapiente regia di EC Target, brand di organizzazione eventi conosciuto a livello nazionale, di proprietà della viterbesissima Veronica Tasciotti.

Quando tutto diventa una questione di stile.

La gioielleria è sponsor fisso del nostro giornale da anni e lo ringraziamo per la pluriennale collaborazione.