NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “La scomposizione del campo progressista alle elezioni politiche del 25 settembre, ha consegnato il Paese alla peggiore destra di sempre. E oggi quella scelta mette a repentaglio il reddito di cittadinanza. ‘Sei mesi di proroga e poi basta sussidio’ lo ha ripetuto più volte la Presidente Giorgia Meloni al tavolone rotondo della Sala Verde di ieri. Tutti insieme, invece, lo avemmo difeso, così come avremmo difeso l’ambiente, i giovani, la scuola e i diritti sociali e civili” lo dichiara in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

“Oggi non possiamo ripetere lo stesso errore di due mesi fa. Non è accettabile anteporre gli interessi personali e di partito ai bisogni dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e alla difesa dell’ambiente e del territorio. E’ arrivato il momento di riaprire il dialogo con il M5S di Giuseppe Conte, da parte nostra e da parte sua. Oggi la coalizione in campo è insufficiente, bisogna sedersi a un tavolo tutti insieme, ripartire dal programma e ricostruire il Campo Largo che ha governato la Regione negli ulti due anni. In gioco c’è il destino di una comunità intera, quella del Lazio” conclude Marta Bonafoni.