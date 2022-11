NewTuscia – TARQUINIA – Il vento nel pensiero: fare filosofia con gli albi illustrati. Sarà questo il tema del primo incontro online di “PAGINEaCOLORI”, con ospite il 22 novembre, dalle 17, Luca Mori, dottore di ricerca in Discipline filosofiche all’Università di Pisa, che progetta e conduce da anni laboratori di filosofia con i bambini. C’è una relazione tra la parola latina “animus”, animo, mente, e il greco “anemos”, venti. Così il variabile fluire del pensiero può essere metaforicamente paragonato al movimento dell’aria in cui viviamo, che ci circonda, ci sostiene e ci scuote. NewTuscia – TARQUINIA – Il vento nel pensiero: fare filosofia con gli albi illustrati. Sarà questo il tema del primo incontro online di “PAGINEaCOLORI”, con ospite il 22 novembre, dalle 17, Luca Mori, dottore di ricerca in Discipline filosofiche all’Università di Pisa, che progetta e conduce da anni laboratori di filosofia con i bambini. C’è una relazione tra la parola latina “animus”, animo, mente, e il greco “anemos”, venti. Così il variabile fluire del pensiero può essere metaforicamente paragonato al movimento dell’aria in cui viviamo, che ci circonda, ci sostiene e ci scuote.

Partendo da anni esperienza nelle scuole, dall’infanzia alla secondaria, Mori si confronterà con insegnanti, educatori, genitori e appassionati di letteratura per i bambini su come gli albi illustrati possano generare un “vento del pensiero”, con tutte le sue variazioni di pressione e temperatura. Per partecipare all’incontro online è indispensabile inviare una email a cultura@tarquinia.net per ricevere il link che abilita al collegamento.

Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Regione Lazio (Laziocrea) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile (Cag) di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia.