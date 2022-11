Giorgia Meloni è partita con il suo governo di Centrodestra che ha una maggioranza numerica solida in entrambi i rami del parlamento.

Ora però questa sicurezza numerica potrebbe non bastare per governare con tranquillità, Viterbix immagina graficamente di carpire una riflessione del premier, che non si preoccupa dell’opposizione ma bensì dei suoi alleati.

Per ora è una simpatica ed ironica riflessione, chissà che un domani diventi qualcosa di più concreto. Ai posteri l’ardua sentenza