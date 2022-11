Appuntamento Stampa a Roma domenica 20 con 100 nuovi alberi al Parco Vivi Gioi e a Tivoli lunedì 21 con 200 alberi per l’area archeologica di Villa Adriana

NewTuscia – VITERBO – Come ogni anno torna la Festa dell’Albero del 21 novembre, ma già da domani 18 novembre e fino ai primi giorni di dicembre saranno più di 70 le attività a Roma e nel Lazio con gli eventi promossi da Legambiente, durante i quali l’associazione del cigno verde pianterà ben oltre 1.000 nuovi alberi.

Appuntamenti Stampa domenica 20 a Roma nel Parco Vivi Gioi e lunedì 21 a Tivoli nella Villa Adriana

ROMA

100 nuovi alberi al Parco Vivi Gioi

domenica 20 novembre, ore 10,30 a Roma (tra via Vivi Gioi e Viale Esperia Sperani)

Appuntamento organizzato da Legambiente Lazio e Legambiente Ecoidea, nel quale saranno presenti insieme ai rappresentanti dell’associazione, i volontari di E&Y, azienda che collaborando al Life Terra ha dato la possibilità di realizzare anche questo evento, l’Associazione Agricolo Casal del Marmo, il Comitato Quartiere Ottavia, gli Scout Roma 30 Maddalena Canossa e Retake Ottavia. All’appuntamento saranno presenti tra gli altri Marco Della Porta presidente del Municipio XIV di Roma Capitale, Nando Maurelli presidente di Legambiente Ecoidea e Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio

VILLA ADRIANA

200 nuovi alberi a Villa Adriana, nell’area all’interno dell’antica Villa Imperiale

lunedì 21 novembre, dalle ore 11 a Tivoli (RM), appuntamento presso l’ingresso dell’area archeologica

Evento organizzato da Legambiente Lazio e Legambiente Tivoli, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Tivoli, la direzione dell’istituto Villa Adriana e Villa d’Este del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al quale parteciperanno tra gli altri, il Direttore di Villa Adriana e Villa D’Este Andrea Bruciati, l’Assessore all’Ambiente di Tivoli Gianni Innocenti e il Presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi. L’evento sarà organizzato grazie al nuovo progetto “Insieme piantiamo alberi” di Legambiente insieme a Vallelata e Legambiente. Appuntamento alle 11 all’ingresso della Villa Adriana: per la stampa si prega di comunicare i nominativi dei presenti anticipatamente a stampa@legambientelazio.it così da rendere possibile l’accesso all’area archeologica. In caso di avverse condizioni meteo l’appuntamento sarà rimandato ai giorni successivi.

Tutti gli appuntamenti saranno organizzati nell’ambito del Life Terra, progetto europeo con l’obiettivo di piantare 500 milioni di alberi in 5 anni. Oltre all’impegno dei partner sopra indicati, si ringrazia ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) e il Parco Regionale dei Monti Aurunci per aver fornito molte delle alberature che verranno messe a dimora.

Legambiente Lazio