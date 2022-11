furti, al fine di far luce sulle tecniche adoperate dai truffatori, in modo da identificarle tempestivamente ed evitare di incappare in certe trappole in cui, purtroppo, si cade facilmente.

L’informazione è quindi la prima mossa per riuscire a combattere questi reati, bloccandoli sul nascere, ancor prima che avvengano. Ma è altresì importantissimo sensibilizzare la collettività affinché in questi casi le persone prese di mira contattino subito persone fidate, parenti o amici, per non rimanere da soli in balia dei truffatori e al tempo stesso contattino immediatamente il

numero di Pronto Intervento 112, onde mettere in condizione le forze dell’ordine di individuare immediatamente gli autori. All’incontro, che ha visto un’ampia partecipazione della cittadinanza, erano anche presenti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni di volontariato locali, Protezione Civile e Croce Rossa.

​