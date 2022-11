NewTuscia – TERNI – La contemporanea presenza di due giovani e una ragazza all’interno dei bagni della stazione ferroviaria di Terni non è sfuggita ai consueti servizi preventivi di una pattuglia della Polfer, che ha deciso di approfondire il controllo.

L’atteggiamento particolarmente nervoso e la riluttanza a fornire spiegazioni circa la loro presenza in stazione, in particolar modo da parte di uno dei tre, hanno indotto i poliziotti a procedere ad una perquisizione personale nei confronti di quest’ultimo, un 35enne, originario dell’est Europa.

L’uomo in effetti nascondeva all’interno degli slip indossati, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri. Per questo è stato denunciato in stato di libertà e il coltello sequestrato. Tutti e tre sono stati accompagnati presso la Questura di Terni per una completa identificazione e regolarizzazione con la normativa sull’immigrazione, svolta in collaborazione con i competenti uffici della Polizia Scientifica e Stranieri.