NewTuscia – BEVAGNA – In occasione della Giornata Nazionale degli alberi, al Parco del Petrillo di Bevagna, andrà in scena l’appuntamento conclusivo dell’atelier “Arte in campo: piedi in terra e occhi al cielo”.

“Arte in campo” è un’iniziativa transdisciplinare, promossa e co-progettata dal Comune di Bevagna, in collaborazione con FELCOS Umbria, dedicata alla co-costruzione insieme ai bambini e alle bambine delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria cittadina dell’area verde del parco del Petrillo, individuata dall’Amministrazione Comunale nei pressi del nuovo edificio scolastico.

“Arte in campo” nasce dall’installazione artistica “La Tirata”, dedicata alla dimensione agreste e alle relazioni e consociazioni nel mondo vegetale, che ha preso forma lo scorso luglio in Piazza Filippo Silvestri, realizzata da Giulia Filippi artista e ricercatrice in campo educativo, che ha curato il percorso educativo con la scuola primaria, con il supporto della giovane agronoma Irma Grandi.

Le bambine e i bambini della Scuola Primaria di Bevagna, hanno nelle ultime settimane intrapreso un percorso di mappatura del parco e di co-costruzione guidato, in una dinamica assembleare e collegiale, dove è stato co-progettato un giardino didattico con un’area dedicata ad attività orticole future. La popolazione di piante de La Tirata, con tra le altre, 6 meli, 20 piante di vite, 13 salvie, e 8 achillee verrà messa a dimora lunedì prossimo. Nell’arco della mattinata verrà allestito un laboratorio di progettazione intelligente finalizzato alla realizzazione di casette per gli uccelli.

FELCOS Umbria crede nella funzione vitale ed educativa delle pratiche artistiche per questo con il Comune di Bevagna abbiamo fortemente voluto questo percorso, che lega aspetti ecologici, esperienziali, relazionali e collaborativi, dando forma a inedite relazioni dentro e fuori la comunità scolastica.

L’iniziativa è promossa nel contesto del progetto Persone e Pianeta, finanziato dal programma europeo DEAR – Development Education and Awareness Raising coordinato da FELCOS su tutto il territorio regionale, e fa quindi parte di un sistema di azioni di educazione e sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici, rivolte ai e alle giovani, orientate alla costruzione del protagonismo di questa generazione nel mutamento degli stili di vita e nella costruzione dello sviluppo sostenibile insieme agli enti locali.