NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato inviatoci da Luigi Telli, Rifondazione Comunista (Sinistra Europea – Unione Popolare), Circolo di Viterbo.

Il 7 novembre scorso abbiamo letto su alcuni giornali online una “lettera aperta” che l’amico e compagno Carlo D’Ubaldo di Sinistra per Viterbo ha inviato alla Sindaca, alla Giunta, e all’opposizione. A distanza di dieci giorni, non ci pare di aver letto nessuna risposta. Alla faccia della trasparenza. Noi di Rifondazione Comunista (circolo di Viterbo) condividiamo del tutto l’impostazione del comunicato di Carlo D’Ubaldo, e ci uniamo alle sue richieste.

Che ne è stato del PNRR? In una città amministrata da chi vantava competenze eccezionali in materia di progettazione europea, possibile che si parli ancora solo di mercatini di natale o trasporti di santa Rosa? Quanti soldi europei del PNRR sono arrivati in città? E per che progetti? E con che criteri? E c’è modo per consentire un accesso alle informazioni per monitorare l’operato di chi amministra la città? E la cosiddetta “opposizione” non dice nulla?

La democrazia dovrebbe passare attraverso il controllo dei governati, dei cittadini, sull’operato di chi governa, gli amministratori. Aspettiamo risposte.