NewTuscia – ROMA – Lunedì 14 novembre nella Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio si è tenuto l'incontro "Nuovi orizzonti d'impresa, gli strumenti a disposizione dell'imprenditore per superare la crisi attuale", dedicato agli scenari legati allo sviluppo delle piccole e media imprese italiane.

Insieme al Consigliere regionale Fabio Capolei, organizzatore dell’iniziativa, hanno partecipato Fabio Scognamiglio, Founder e Ceo Value4You, Daniele D’Ambrosio, docente di Digital Marketing alla Università Luiss, Giovanni Arrigoni, consulente direzionale, Roberto Felli, consulente del lavoro e formatore, Gianluca Imperiale, consulente direzionale e formatore, Gianluca Lega, commercialista, Gianpiero Savina, responsabile imprese Bcc Colli Albani, Emanuele Robbi, funzionario responsabile della riscossione, Giampiero Olivetti, AD Oisa informatica, Filippo Surace, Founder e Ceo Cube Labs, e Nicola Blundo, CFO Ibi Lorenzini.

“Le PMI sono il motore della nostra economia regionale e nazionale”, ha dichiarato il consigliere Capolei aprendo l’incontro, “creando ricchezza e posti di lavoro, rappresentano il volano dello sviluppo economico del nostro Paese”. Mai come in questa fase, caratterizzata dalla pandemia prima e dalla guerra in Ucraina poi, ha spiegato, “i nostri imprenditori devono essere accompagnati e supportati nella gestione e nel superamento della crisi. Nella prossima legislatura chiederò al nuovo governo regionale, che sono certo sarà di centrodestra, di aprire un tavolo tra imprese e istituzioni per programmare insieme i prossimi mesi”, ha concluso.