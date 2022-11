NewTuscia – ROMA – “Da domani sarà possibile presentare la domanda per accedere al Fondo rotativo per il piccolo credito. Sono stati, infatti, stanziati altri 2,2 milioni di euro per supportare le attività economiche del Lazio.

I finanziamenti saranno a tasso zero da 10.000 a 50.000 euro per la durata massima di 60 mesi e preammortamento fino a 12 mesi per finanziamenti di 2 o più anni. Il finanziamento potrà coprire fino all’intero investimento che potrà essere materiale o immateriale, spese per consulenze e altre finalità.

Il Fondo è rivolto a micro, piccole e medie imprese, Reti, Consorzi e liberi professionisti.

Le domande dovranno essere presentate sul portale www.farelazio.it.

In questi anni di crisi pandemica sono stati erogati finanziamenti per oltre 90 milioni di euro a quasi 3000 aziende, ora la crisi energetica ed economica richiede un ulteriore sforzo anche delle istituzioni. Per questo voglio ringraziare il Vice Presidente Leodori e l’assessore allo sviluppo economico Orneli per aver messo a disposizione un ulteriore utile strumento a favore della necessità di liquidità delle imprese laziali.” Così in una nota Marta Leonori, capogruppo PD in Consiglio regionale del Lazio Le domande dovranno essere presentate sul portaleIn questi anni di crisi pandemica sono stati erogati finanziamenti per oltre 90 milioni di euro a quasi 3000 aziende, ora la crisi energetica ed economica richiede un ulteriore sforzo anche delle istituzioni. Per questo voglio ringraziare il Vice Presidente Leodori e l’assessore allo sviluppo economico Orneli per aver messo a disposizione un ulteriore utile strumento a favore della necessità di liquidità delle imprese laziali.” Così in una nota Marta Leonori, capogruppo PD in Consiglio regionale del Lazio