<<L’AGCOM non ha potuto far altro che confermare le reiterate violazioni della par condicio compiute da Zingaretti durante la campagna elettorale per le politiche, segnalate da Fdi. Vedremo se questa ennesima reprimenda servirà ad evitare altri abusi del genere da parte del Pd durante il prossimo periodo di par condicio in vista delle consultazioni regionali.>> Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fdi.