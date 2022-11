NewTuscia – GRADOLI – Parte la prossima settimana una piccola rassegna di tre spettacoli al Teatro comunale A. Farnese di Gradoli, targata teatro Null. “Non è facile portare eventi nei piccoli centri senza contributi.” – dice il suo direttore artistico Gianni Abbate – “Una volta avevamo la Regione Lazio che ci sosteneva, Ma con testardaggine, anche senza contributi, noi del Teatro Null continuiamo a crederci, supportati in questo caso dal Comune di Gradoli.

Questo perché è importante il decentramento, cioè arrivare con spettacoli, anche d’inverno, in quei luoghi che si animano soprattutto d’estate. Ringrazio gli artisti che, coraggiosamente, si sono offerti di venire a incasso e quindi senza garanzie di un cachet. A questo punto fidiamo nel nostro pubblico! Si comincia venerdì 25 con un gradito ritorno, l’MP3 Dance Project di Roma, con un nuovo spettacolo: “OFFPRINT 2 – Antologia delle Moire”.

La pièce è il frutto di un lungo processo creativo sul tema del mito iniziato nel 2020 che ha visto impegnata la Compagnia MP3 Dance Project nella messa in scena di due studi: Nyx (2020) e Love Before Us (2022). Una serata proposta dal Teatro Null per guidare lo spettatore nel mondo della danza moderna e svelarne alcuni dettagli legati alla preparazione della coreografia. Poi ci sarà un appuntamento per grandi e piccini “Pinocchio o il rifiuto di crescere”, nostra produzione. E’ tratto dalla Filastrocca di G. Rodari dedicata al burattino più famoso al mondo.

La particolarità della nostra operazione su questo Pinocchio, sta nell’uso dei dialetti per i vari personaggi. Siamo in due in scena, io e Ennio Cuccuini, ma la gamma di timbri vocali e dialetti usati, ci danno la possibilità di creare un racconto polifonico che racchiude tutto il mondo di Pinocchio. Si chiuderà l’11 dicembre con un concerto molto, ma molto speciale, con il gruppo romano di McGraffio, un concerto come dire, tagliente e graffiante e non anticipo altro! Sosteneteci….Vi aspettiamo.” Info: 3471103270 – iportidellateverina.it