Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO- La Viterbese batte grazie ad una rete del giovane Spolverini il Pontedera ed accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Buon esordio del tecnico della Primavera Pesoli chiamato in prima squadra dopo l’esonero di Mr.Filippi, da segnalare l’esordio in prima squadra proprio di Spolverini, classe 2003, e del giovane centrocampista Giglio: entrambi in forza alla Primavera.

Passiamo alle formazioni:

VITERBESE: Bisogno, Riggio, Ricci, Monteagudo, Nesta (al 23 st Semenzato), Andreis,

(dal 32° Di Cairano), Giglio, Simonelli (dal 23° stVolpicelli), Spolverini, D’Uffizi, Marotta (dal 29 st Polidori)

A disposizione di Mr. Emanuele Pesoli : Chicarella, Santoni, Vespa, Pavlev, Manarelli,

PONTEDERA: Stancampiano, Baroni (dal 1 st Bonfanti), Pretato, Marcandalli, Perretta, Ludinetti, Guidi, Latanzi, Benedetti (dal 26 st Espeche), Sino dal 26°Aurelio, Petrovic (dal 26st Nicastro) Cioffi.

A disposizione di Mr. Canzi: Siano,Cagnina, Shiba, Di Bella, Casadidio, Di Ioannon, Tripoli, Martinelli

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza

Assistenti: Antonio Junior Palla di Catania e Marco Pilleri di Cagliari

Quarto Uomo Castellano di Napoli

CRONACA DELLA PARTITA

La Viterbese con una bella prestazione accede superando per 1-0 il Pontedera grazie ad una rete di Spolverini nel primo tempo dopo una bella azione corale.

La Viterbese è scesa in campo con un 3-5-2.

A sbloccare il match, come detto, l’esordiente Spolverini che, servito da Giglio, ha messo in rete di testa.

La prima frazione di gioco è terminata sull’ 1-0 per i gialloblù.

I toscani si sono resi pericolosi nella ripresa con Benedetti al 50 ed al 61°, poi la Viterbese si è coperta molto con i cambi specie in difesa con Semenzato.

Nel finale il portiere della Viterbese Bisogno ha salvato il risultato.