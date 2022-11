NewTuscia – ROMA – Voglio esprimere il mio sentito cordoglio e la vicinanza ai familiari, per la scomparsa di Biancamaria Bosco Tedeschini Lalli, che è stata un’illustre docente, con grande esperienza e tantissimi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Come rettrice della terza università della Capitale, fu la prima donna a guidare un Ateneo in Italia. Un grande orgoglio per il Paese e una pietra miliare per la nostra storia”. Così in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.