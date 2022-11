NewTuscia – ROMA – Dopo la grande partecipazione registrata a Monterotondo la scorsa settimana, prosegue il Tour dei Desideri del Lazio, l’iniziativa lanciata a giugno dalla consigliera regionale Marta Bonafoni, un viaggio per i territori e le città, per ascoltare e coinvolgere cittadine e cittadini nella costruzione della Regione dei prossimi anni.

Domani, giovedì 17 novembre, a partire dalle ore 18:30, il Tour farà tappa ad Ardea e nel litorale a sud della Capitale.

“Sono giorni e ore delicate e complicate per la definizione di una proposta politica progressista che convinca e vinca la sfida delle prossime elezioni regionali – commenta la consigliera Bonafoni – sono convinta che mai come adesso sia necessario continuare ad ascoltare ciò che realtà sociali, associazioni e persone impegnate quotidianamente per il bene comune chiedono alla politica. Perché i bisogni e le richieste dei territori ma anche le tante risposte che già oggi ogni giorno trovano spazio nella nostra società possano contare veramente nella costruzione della Regione dei prossimi anni”.

L’incontro di domani, che si terrà presso il centro culturale Domus Danae in via Pratica di Mare 9, vedrà come sempre alternarsi interventi non solo della politica, ma anche e soprattutto di persone espressione della società civile, del mondo del volontariato e dell’associazionismo. Tra gli altri, è prevista la partecipazione dell’ex sindaca di Ardea e giornalista Tiziana Bartolini, di Simona Biffignandi del Centro Antiviolenza di Nettuno Marielle Franco, di Tullia Nargiso della Rete degli Studenti Medi, di Antonella Mosca, giornalista e già dirigente scolastica ad Anzio e Nettuno, di Samuele Severa della Rete CURA di Anzio, di Barbara Tamanti del Comitato per il Centro Diurno Adulti con Disabilità di Ardea, della docente di Nettuno Francesca Tammone e di Eros Razzano dell’associazione La Dolce Vita. Modera l’incontro il consigliere comunale di Ardea Luca Vita.