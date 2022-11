NewTuscia – VITERBO – Una caratteristica “cantina” di Canepina ha ospitato, come già precedentemente comunicato, la conviviale di Ottobre che avuto come ospite il Maestro di Sport Franco Falcinelli, già Presidente della Federazione Pugilistica Italiana e della European Boxing Corporation (la federazione europea) e, attualmente, Direttore Generale del Centro Federale di pugilato di S.Maria degli Angeli, ora Centro di preparazione europea dei pugili in prospettiva Olimpiade. Con Il suo intervento, molto interessante, non ha preso in considerazione l’attività agonistica, ma ha voluto evidenziare i valori educativi e formativi del pugilato nella sua più corretta attuazione pratica. Presenti anche i pugili, ex atleti, Luciano Di Genova , Palmiro Farina e Plinio Morresi tutti attuali maestri di boxe, ognuno con una lunga militanza agonistica. Numerosa la partecipazione dei soci Panathlon, nonché di alcuni soci della Unione Nazionale Veterani dello Sport . Grande successo che testimonia la validità del nuovo modo operativo del Panathlon Club Viterbo, voluto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Ma nel corso di tutto l’anno 2022 il Panathlon Club Viterbo ha realizzato una serie di iniziative sportive-culturali organizzandole, o partecipando o dando il Patrocinio.

A Marzo ha organizzato, con la collaborazione della Sorianese e di Fulmar Eventi, il Memorial Cardoni – Lucarini “Due signori del Calcio Viterbese”, Torneo di calcio giovanile che ha visto la partecipazione del Perugia Calcio, della Ternana Calcio, della US Viterbese e della Nazionale Under 15 della Lega Nazionale Dilettanti, che poi si è aggiudicata il Torneo.

Nello stesso mese di Marzo, con il Patrocinio dell’Università degli Studi di Viterbo, si è tenuto il convegno “UNA VITA CON LO SPORT”. Due esperti relatori, Maurizio Seno, docente in corsi di formazione tecnici a Coverciano e Giuseppe Falco, Governatore Panathlon dell’Area 1, hanno trasmesso importanti messaggi alle decine di studenti presenti nell’Aula Magna.

Altro importante momento è stato l’incontro, a settembre, organizzato presso “Il Giardino di Filippo” con la Dott.ssa Chiara De Santis esperta in IPPOTERAPIA. Prima una dimostrazione pratica poi la relazione scientifica hanno reso la serata validissima dal punto di vista di come lo Sport reciti sempre un ruolo determinante : “IPPOTERAPIA E SPORT”.

L’attività dell’anno 2022 si chiuderà con la Conviviale di Natale durante la quale verranno consegnati i Premi Panathlon ad atleti particolarmente distintisi ed a dirigenti sportivi. Come Ospite ci sarà una sorpresa che verrà rivelata al momento opportuno.

Alessandro PICA

Presidente Panathlon Club Viterbo.